Порошенко с семьей улетел на элитную рыбалку в Норвегию

В 2016 году Порошенко уже летал на отдых в Норвегию / Фото Facebook Петра Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в норвежский Олесунн. Город известен как центр рыболовецкого туризма.

Экс-президента заметили сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра, сообщают Украинские новости. По словам очевидца, бывший гарант прилетел в воскресенье, 18 августа, в 12:26 по местному времени из столичного аэропорта Жуляны чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH.

Других подробностей пребывания Порошенко в Норвегии источники не сообщили.

Это уже не первая поездка Порошенко на отдых в Норвегию. В 2016 году он с семьей тайно летал в норвежский Берген - ходил там на яхте, рыбачил, любовался северным пейзажем.

Читайте такжеПорошенко с семьей двумя самолетами улетел из Украины - СМИК слову, Bombardier Learjet 60 относится к коммерческой авиации, осуществляет чартерные перелеты и базируется в аэропорту Киев (Жуляны). Конечный владелец борта не афишируется, хотя в 2017-2018 годах он был замечен в перелетах по полетным листам авиакомпании Анда эйр. На этом же борту Петр Порошенко был замечен еще в марте 2016 года, когда осуществлял перелет в Малагу.

Напомним, Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу. Дело касается поездки Порошенко на Мальдивы в 2018 году. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.