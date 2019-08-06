Вояж на Мальдивы: в ГБР раскрыли детали нового дела против Порошенко

Петр Порошенко / president.gov.ua

Государственное бюро расследований подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу.

Как рассказали в пресс-службе ГБР, дело касается поездки Порошенко на Мальдивы в 2018 году, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

В сообщении отмечается, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивские острова в 2018 году.

Читайте такжеПытаясь избежать тюрьмы, Порошенко на допросе в ГБР "потерял память""Следователи ГБР начали досудебное расследование возможных фактов организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины. Следователи ГБР проверяют информацию относительно организации экс-президентом незаконной переправки через госграницу с использованием заведомо поддельных документов, а также внесения должностными лицами государственных таможенной и пограничной служб в официальные документы заведомо ложных сведений с целью пересечения границы", - сказал в комментарии УНИАН врио спикера ГБР Максим Белоусенко.

По его словам, досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в 2018 году разразился скандал после того, как стало известно о том, что Порошенко провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летал туда на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под другими именами. По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.