В ГБР завели еще одно дело против Порошенко

6 августа 2019, 07:26

Расследование касается отдыха экс-президента с семьей на Мальдивах.

Порошенко
На Петра Порошенко завели еще одно дело / Reuters

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Он подчеркнул, что дело открыто сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины, оно касается "организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018-м году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг".

"Факты, установленные в этом уголовном деле являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародёрства", - добавил экс-соратник Януковича в своем Facebook.

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Напомним, недавно Порошенко заявил о том, что информация об уголовных делах с его участием от главы ГБР Романа Трубы попадает Портнову через руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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Петр Порошенко Мальдивы ГБР Госбюро расследований Андрей Портнов
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