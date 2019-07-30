Порошенко рассказал, как в ГБР "сливают" данные по уголовным делам

Петр Порошенко / president.gov.ua

Экс-президент Петр Порошенко рассказал свою версию о том, как данные по уголовным делам, фигурантом которых он является, могут попадать в СМИ.

По его словам, информацию раскрывает директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Мне вчера (во время допроса в ГБР, - ред.) четко отметили, что ничего они не раскрывали. Что они проводят служебное расследование уже месяц, потому что они не знают, каким образом это (данные по уголовным делам, - ред.) к господину Портнову (Андрей Портнов – экс-замглавы АП Виктора Януковича, - ред.) попадает. Я сказал: "Ваш директор имеет доступ?" Он говорит: "Да, нет". Я ему говорю: "Это незаконно". Но господин директор передает это господину Богдану (Андрей Богдан – глава Офиса президента, - ред.), с которым они постоянно общаются. А господин Богдан передает это господину Портнову", подчеркнул Порошенко в интервью Украинской правде.

Он отметил, что располагает соответствующими данными по этому вопросу.

"Я считаю, что именно такой способ утечки информации. Я считаю, что это ничего общего с независимым и объективным расследованием не имеет", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее СМИ рассказали о новом деле против Порошенко.