Рейдерство и давление на суд: СМИ рассказали о новом деле против Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Против экс-президента Петра Порошенко возбуждено еще одного уголовное дело. 15 июля Государственное бюро расследований открыло производство по заявлению экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

Документ, поступивший в ГБР, касается незаконного вмешательства Порошенко и его окружения в судебный процесс и давление на судей. Уголовное производство открыто по решению Печерского суда Киева от 8 июля, передает Страна со ссылкой на источники в Бюро.

По словам Чернушенко, Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали у него вынесения неправосудных решений.

Читайте такжеБудет ли Запад спасать Порошенко от уголовного преследования?Издание пишет, что в октябре 2014 года судью вызвали на Банковую, где Порошенко высказал ему свое неудовольствие тем, как в Апелляционном суде рассматривалось дело ювелирной фирмы Graff: он попенял судье, что тот не смог "защитить честь семьи" президента.

"Этот салон ограбили следователи во время проведения обыска. Интерес президента мог состоять в том, что в ювелирном салоне, по слухам, украли эксклюзивное кольцо для Марины Порошенко, - подчеркивается в материале.

Кроме того, Чернушенко также упомянул агрофирму Агрейн, на которую в 2014 году наложил арест Голосеевский суд - а высшая инстанция арест урожая отменила. Эта отмена стала второй претензией Порошенко в разговоре с судьей. По его мнению, президент имел личный интерес в аресте агро-активов.

По данным авторов материала, третьим эпизодом в заявлении стала история с компанией Нефтегаздобыча, принадлежавшая Ринату Ахметову. Чернушенко заявил, что весной 2015 года активы этой фирмы были арестованы Генпрокуратурой и Печерским райсудом по заказу Петра Порошенко. Судья называет это рейдерским захватом с целью получения отступных в 130 миллионов долларов в пользу лично Порошенко.

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Отметим, что сам Чернушенко в 2015 году сбежал из Украины и на сегодня находится за пределами страны.

Напомним, ранее Порошенко уже приходил на допрос в ГБР. После этого ветеран Азова Никита Макеев запрыгнул на авто Порошенко.