"Непомнящий" экс-президент: стали известны подробности допроса Порошенко в ГБР

Петра Порошенко допросили в ГБР / Reuters

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал подробности допроса экс-президента Петра Порошенко в Госбюро расследований.

По его информации, допрос Порошенко в ГБР касался дела об отмывании преступных доходов.

"Уважаемые друзья, ходит слух, что вчера на допросе по делу об отмывании преступных доходов, Порошенко оперировал всего двумя категориями ответов. На большинство вопросов следователя фигурант ответил "не помню", а там, где помнил - воспользовался правом ст. 63 Конституции не давать показания. Отличная тактика защиты. Мы поможем вспомнить", - рассказал Портнов в Facebook.

Напомним, у здания Госбюро расследований ветеран Азова Никита Макеев запрыгнул на авто Порошенко.