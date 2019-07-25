Ветеран с "обостренным чувством справедливости": вспыли любопытные подробности о главном напавшем на Порошенко

Стало известно, кто вскочил на авто Порошенко / Скрин с видео

У здания ГБР (Госбюро расследований) на авто экс-президента Петра Порошенко вскочил ветеран полка Азов.

Зовут его Никита Макеев. Родом он из России, но с 18 июля является гражданином Украины (украинское гражданство ему предоставил нынешний президент Владимир Зеленский), пишет Украинская правда со ссылкой на свои источники.

В Украину Макеев приехал в июле 2014 года.

"Приехал из-за того, что у меня обостренное чувство справедливости. Сразу попал в Азов в отдельный взвод...

Участвовал в боевых действиях зимой (2014-2015 годов)", – рассказал он в интервью BBC Украина.

В Киеве обосновался после контузии. При этом, по его словам, в столице продолжил помогать роте.

В Нацполиции Киева, к слову, уточнили, что жалоб на событий перед ГБР ни одна из сторон конфликта пока не обращалась. Задержанных в связи с этим инцидентом также нет.

Напомним, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, єкс-президент легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

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