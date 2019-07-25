"Сдохни, Петя!": на машину Порошенко напали, один человек запрыгнул на капот

25 июля 2019, 17:31

Один из неизвестных протестующих запрыгнул на капот автомобиля экс-президента.

Автомобиль Петра Порошенко был атакован

Автомобиль бывшего президента Украины Петра Порошенко был атакован во время того, как кортеж экс-главы государства уезжал из-под стен Государственного бюро расследований, куда он прибыл на допрос.

На Порошенко напали, когда он садился в машину. Неизвестные люди пытались заблокировать машину Порошенко, а один из них даже запрыгнул на капот. Также протестующие выкрикивали лозунги "Порох гэть!" и "сдохни Петя!".

Также между сторонниками и противниками Порошенко началась потасовка.

Охране экс-президента пришлось вступить в противостояние с агрессивно настроенными неизвестными и даже применить баллончики со слезоточивым газом.

Читайте также"Обос*ался, петух": в Сети Порошенко советуют запасаться сухарями после допроса в ГБРПосле атаки нападавшие покинули место происшествия, направившись в тсорону проспекта Победы, никто за нападение на Порошенко задержан не был, за неизвестными погнались около двух десятков полицейских. 

Напомним, лидер Европейской солидарности сегодня, 25 июля, пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Он заявил перед допросом, что отложил важную международную встречу, хотя и не получал вызов на допрос "должным образом".

После этого к журналистам вышел пресс-секретарь ГБР, отметившая, что Порошенко все-таки получил повестку, а его адвокаты попросили перенести допрос на другую дату, однако в прошении было отказано.

Экс-президент Украины был вызван на допрос по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании

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Петр Порошенко ГБР
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