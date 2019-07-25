"Обос*ался, петух": в Сети Порошенко советуют запасаться сухарями после допроса в ГБР

Петр Порошенко явился на допрос / Reuters

В четверг 25 июля, экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

При этом во время общения с журналистами он подчеркнул, что для того, чтобы прийти на допрос в ГБР, ему пришлось отменить встречу.

Отметим, новость о том, что Порошенко пришел на допрос в ГБР вызвала массу откликов в Сети:

"Трус!!! Он просто боится, что после вашего уведомления туда придут благодарные сограждане, чтобы высказать "Дякую!" и сделать сэлфи!", - считает Мирослава Александровна Бердник.

"Было бы хорошо, если б он оттуда сразу в ИВС уехал", - заявил Евгений Булименко.

"Лучше не дождаться. Его Дед Лукьян заждался", - троллит экс-президента Nick Nick.

"Как юная девица любит, чтобы его уговаривали, а он ломается", - пишет Elena Kolesnik.

"Получается, что это заявление о переносе было сделано только ради того чтобы люди со входа разошлись и не кидали в гаранта тухлыми помидорами?", - предположил Bohdan Konopatenko.

"Сухари так сухари!", - ерничает Inna Bakatnyuk.

"Подождите, я за попкорном...Сказочный до...б", - откровенно издевается Виктория Стрильчук.

"А начал бы еще в марте тюрьму за свои бабки строить, глядишь, уже бы можно было сантентику завозить и внутрянку делать,.. сидел бы в новой тюрьме)", - подкалывает Порошенко Александр Шибанов.

"Обос*ался , петух )", - добавил Алексей Вельченко.

Отметим, что ранее директор ГБР Роман Труба заявил о том, что Порошенко не явился на допрос в ГБР, и его вызывают в третий раз на 8 августа.

Напомним, ранее в ГБР собщили о том, что изучают заявление экс-заместителя главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении Порошенко экономических преступлений, связанных с заводом Кузница на Рыбальском.

11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР.

17 июля экс-президент не явился на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и якобы отмывании преступных доходов при купле-продаже завода "Кузница на Рыбальском".

Позже Труба сообщил, что адвокаты Порошенко связались с ГБР и объяснили, что экс-президент не смог прийти на допрос в связи с участием в избирательной кампании.

24 июля Порошенко посетил Государственное бюро расследований. Труба сообщил причину визита к нему экс-президента. В своем Telegram-канале Труба написал: "Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня (24 июля), а не 25 июля, как это было признано следователем".