Против Порошенко инициируют новое уголовное дело за отдых на Мальдивах

Экс-соратник Виктора Януковича штампует заявления на Петра Порошенко.
Против бывшего Президента Петра Порошенко будет инициировано новое уголовное дело за отдых на Мальдивах по подставным документам.
"В понедельник мы зарегистрируем новое заявление - об организации Порошенко в январе 2018-го года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам", - написал экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в Facebook.
По его словам, в рамках этого дела будет ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников, а также о получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям.
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"Мы не возражаем против отдыха Порошенко на островах, но нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров", - добавил экс-соратник Януковича.
Напомним, против Петра Порошенко завели еще одно дело.