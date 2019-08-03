Против Порошенко инициируют новое уголовное дело за отдых на Мальдивах

Петр Порошенко / Reuters

Против бывшего Президента Петра Порошенко будет инициировано новое уголовное дело за отдых на Мальдивах по подставным документам.

"В понедельник мы зарегистрируем новое заявление - об организации Порошенко в январе 2018-го года незаконной переправки через границу группы лиц при вылете на Мальдивские острова по чужим паспортам", - написал экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в Facebook.

По его словам, в рамках этого дела будет ходатайствовать о допросах сотрудников аэропорта, водителей, охранников, пограничников, таможенных работников, а также о получении судебных решений о доступе к их телефонным соединениям и коммуникациям.

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"Мы не возражаем против отдыха Порошенко на островах, но нам нужно установить все подставные фамилии и чужие паспорта фигурантов, чтобы проверить их на наличие зарубежной собственности, счетов и новых офшоров", - добавил экс-соратник Януковича.

Напомним, против Петра Порошенко завели еще одно дело.