"Прямое хищение в офшоры": против Порошенко завели еще одно дело

Петр Порошенко / GettyImages

Государственное бюро расследований зарегистрировало и начало расследование еще одного уголовного производства, одним из фигурантов которого выступает экс-президент Петр Порошенко.

"Организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты", - описал фабулу дела бывший заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов.

По его словам, для этих целей, по прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи Укроборонпрома в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах, что позволило "похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ".

Читайте такжеПорошенко с семьей двумя самолетами улетел из Украины - СМИПортнов считает, что это – "прямое и бесцеремонное перечисление военных средств в офшоры, непосредственно организованное и санкционированнное Порошенко и Гонтаревой".

"Это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё, принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги. И при слаженной работе нового Генерального прокурора с СБУ и ГБР, установление истины в деле позволит осудить фигурантов к длительным срокам лишения свободы за государственную измену, мародёрство, злоупотребление служебным положением и отмывание преступных доходов", - добавил бывший соратник Януковича в Facebook.

Напомним, ранее СМИ рассказали о новом деле против Порошенко.

Отметим, недавно Порошенко заявил о том, что информация об уголовных делах с его участием от главы ГБР Романа Трубы попадает Портнову через руководителя Офиса президента Андрея Богдана.