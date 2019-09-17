"То, чего не хватало": глава ОБСЕ оценил "формулу Штайнмайера" по войне на Донбассе

Мирослав Лайчак / Ради Свободы

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил о том, что поддерживает пресловутую "формулу Штайнмайера" и полагает, что она станет самой уместной платформой для выполнения Минских договоренностей.

Соответствующее сообщение он опубликовал в интервью ВВС Украина.

"Я лично поддерживаю "формулу Штайнмайера", потому что это то, чего нам не хватало – интерпретация, как нам выполнить Минские договоренности, потому что мы много раз видели и слышали, что у двух сторон разная интерпретация. Я думаю, что "формула Штайнмайера" является наиболее уместной платформой для выполнения Минских договоренностей", – заявил Лайчак.

Читайте такжеФормула Штайнмайера: в Минске дали ход особому статусу ДонбассаКроме того, глава ОБСЕ утверждает, что выборы на Донбассе могут пройти исключительно по украинским законам с участием международных наблюдателей.

"Свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и, конечно, по украинским законам, с наблюдением со стороны международных наблюдателей – ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными", − подвел итоги Лайчак.

Напомним, ранее Юрий Ушаков, помощник российского президента Владимира Путина, выдвинул условие по письменной фиксации формулы Штайнмаера. Позднее эксперт Сергей Солодкий назвал главное условия проведения выборов на оккупированном Донбассе.