Выборы на оккупированном Донбассе: эксперт назвал главное условие

Вадим Пристайко и Владимир Зеленский / МИД

В вопросе организации местных выборов на оккупированной территории Донбасса, которые предлагается провести по пресловутой "формуле Штайнмайера", международные партнеры Киева вполне способны понять и оценить сильные / здоровые аргументы украинской стороны.

С таким заявлением выступил первый заместитель главы центра "Новая Европа" Сергей Солодкий заявил в комментарии сайту"Сегодня".

"Сейчас, к сожалению, мы только можем догадываться о сути самой "формулы Штайнмайера". Но, очевидно, что в Украине она вызывает жесткое неприятие. Возможно, дело и в недоверии к самому Штайнмайеру, которого воспринимали как пророссийского политика. Несомненно, в Украине – против односторонних уступок, которые могут быть предусмотрены этой формулой. К этому моменту Украина сделала уже немало шагов, которые показывают настроенность на мирное урегулирование. При этом Россия продолжает говорить только языком ультиматумов и оружия", – говорит политический эксперт.

По мнению Солодкого, о коварном и подлом поведении кремлевской верхушки официальному Киеву нужно неустанно и постоянно напоминать западным партнерам.

"После того, как на Донбассе мы увидим стабильное перемирие, можно начинать говорить о формулах. Лучше, чтобы это был новый документ – без негативного шлейфа прошлого. Сколько должно пройти времени до проведения местных выборов? От участников переговоров можно услышать о двух месяцах от установленного перемирия", − подытожил он.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер рассказал о том, при каких условиях пройдут выборы на оккупированном Донбассе. До этого условия по таковым выборам уточнял президент Владимир Зеленский.