Зеленский уточнил условия по выборам на Донбассе

13 сентября 2019, 19:36

Глава государства требует вывода российских войск с украинской территории.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский озвучил условия выборов на Донбассе / Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на оккупированном РФ Донбассе будут проведены исключительно по украинскому законодательству и после отвода с территории российских войск.

"Да. А что, может быть по-другому?" – сказал гарант на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам Зеленского, вопрос выборов сложный, поэтому его невозможно решить одноэтапно.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Потом только мы говорим о разведении войск по всей территории, это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что абсолютно вся территория Донбасса – это Украина, поэтому выборы там могут быть проведены только по украинскому законодательству.

Как ранее сообщалось, Украина рассчитывает провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированные районы, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине в целом и конфликт на Донбассе.

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