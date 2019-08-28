Зеленский и Меркель поговорили по телефону: детали беседы

Владимир Зеленский и Ангела Меркель / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине в целом и военный конфликт на Донбассе.

"Сегодня состоялся четвертый за последние месяцы телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины", — написал на своей странице в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Напомним, ранее Владимир Зеленский пригласил делегацию США на переговоры с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным в формате "нормандской пятерки".