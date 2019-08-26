Долгожданная "нормандская встреча": озвучена дата переговоров Зеленского, Макрона, Меркель и Путина

Лидеры нормандской четверки соберутся в сентябре / Reuters

Не успел Кремль устами министра иностранных дел Сергея Лаврова назвать два условия, которые должна выполнить Украина для последующего присутствия России на встрече нормандской четверки, как президент Франции Эммануэль Макрон озвучил дату самой встречи.

По словам Макрона, он вместе с Владимиром Зеленским, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным обсудят ситуацию на Донбассе уже в следующем месяце.

"Встреча в нормандском формате на уровне президентов пройдёт в сентябре", — процитировал президента Франции российский Telegram-ресурс Раньше всех.

При этом ранее Ангела Меркель во всеуслышание заявила, что Федеральная Республика Германия и Франция трудятся над организацией саммита "нормандского формата" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в самое ближайшее время в Париже.

Читайте такжеВ Госдепе США спрогнозировали будущее Нормандского форматаНапомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил готовность Белого дома к присоединению к переговорам в нормандском формате по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся", - сказал Волкер.