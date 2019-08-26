Кремль озвучил два условия для встречи в нормандском формате

Сергей Лавров заявил о готовности России участвовать в нормандском формате, но с условиями / Reuters

В МИД РФ назвали два условия, которые должна выполнить Украина для последующего присутствия России на встрече нормандской четверки.

Как сообщает РБК, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров основным и обязательным условием назвал разведение сил на Донбассе.

По словам главы российского МИДа, второй аспект успешной договоренности – это необходимость закрепить на бумаге формулу экс-министра иностранных дел Германии, а ныне президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Предложение заключается в том, что особый статус Донбасс получит сразу после местных выборов, которые должны быть проведены под контролем ОБСЕ и в рамках минских договоренностей. Автоматически отменяется особый статус в том случае, если наблюдатели зафиксируют нарушения на выборах.

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"Мы слышали немало противоречивых заявлений Офиса президента Украины, которые идут в разрез с обязательством Киева по этому документу. Мы рассчитываем, что новое правительство однозначно подтвердит приверженность минским договоренностям. Переподтверждение будет иметь очень важное значение", — сказал глава МИД РФ.

Напомним, Германия и Франция трудятся над организацией саммита "нормандского формата".