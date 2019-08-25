Саммит с Зеленским и Путиным: Меркель анонсировала встречу в "нормандском формате"

Ангела Меркель / Reuters

Саммит в "нормандском формате" состоится в ближайшее время в Париже, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, хотим саммит с российским и украинским президентами. Мы давно говорили о том, что, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то эта пройдет в Париже", – подчеркнула она на полях саммита G7.

Меркель также отметила, что стороны будут прилагать усилия, что бы встреча прошла как можно скорее.

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Напомним, ранее в Госдепе США спрогнозировали будущее "нормандского формата".