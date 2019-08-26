Германия и Франция работают над запуском саммита "нормандского" формата - Меркель

Ангела Меркель / Reuters

Федеральная Республика Германия и Франция трудятся над организацией саммита "нормандского формата" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в самое ближайшее время в Париже.С таким заявлением публично выступила на полях саммита Большой семерки (G7) канцлер ФРГ Ангела Меркель

."Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами .Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.", - заявил она.

Напомним, ранее Меркель обвинила РФ в развале ракетного договора с США, а также рассказала, чем займется, уйдя с поста канцлера ФРГ.