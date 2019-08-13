Ангела Меркель / Reuters

Бундесканцлерин Ангела Меркель заявила, что твердо намерена уйти из политики (на посту лидера партии Христианско-демократический союз Германии ее сменит Аннегрет Крамп-Карренбауэр) после 2021 года.

Слова политика приводит немецкое издание Ostsee-Zeitung. По словам Меркель, после 2021-го она не намерена как-либо фигурировать в активной политической деятельности

"Я бы постаралась немного поспать. Если это случится, то потом пойду на концерт или оперу с мужем или друзьями"", — отметила Меркель.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что команда бундесканцлерин Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала Слуга народа − в котором главную роль сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До этого глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке прокомментировал неизлечимую болезнь Меркель.



