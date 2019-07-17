"Я устала, я ухожу": астролог рассказал, что ждет Ангелу Меркель

По словам Росса, звезды сулят Меркель очень сложный год с серьезными проблемами со здоровьем / Reuters

День рождения немецкого канцлера Ангелы Меркель в этом году совпал с днем лунного затмения – 17 июля. Такое сочетание ничего хорошего немецкому канцлеру не сулит. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Прежде всего, лунное затмение в день рождения часто указывает на серьезные проблемы со здоровьем у человека. Это говорит у том, что у Ангелы Меркель в этом году могут возникнуть сложные ситуации, связанные с болезнями и физическим недомоганием. В том числе это может указывать на будущую серьезную операцию", - отметил он.

По его словам, самым сложным периодом для Меркель станет конец 2019-го и начало 2020 года, когда в ее гороскопе сложится оппозиция Сатурна и Плутона к ее Солнцу. Солнце – это символ власти и правления.

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб Тымчук"Учитывая это, не удивлюсь, если в самом конце года немецкая канцлер скажет: "Я устала. Я ухожу". Ей важно оставаться у власти, пока не будет достроен столь важный для Германии газопровод "Северный поток-2". Как только этот проект будет завершен, она сразу уйдет с должности канцлера", - объяснил Росс.

"Оппозиция Сатурна и Плутона к Солнцу всегда указывает на грядущие низвержение и смещение с должности. К тому же, у Меркель это будет происходить "в шахте" ее гороскопа в четвертом доме, в оппозиции к дому власти. Потому уже в ближайший год она неожиданно может отойти от власти и политики", - резюмировал астролог.

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