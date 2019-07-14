Дрожь канцлера: врач рассказал о неизлечимой болезни Меркель

14 июля 2019, 18:23

Канцлеру ФРГ становится лучше, когда она начинает двигаться.

Ангела Меркель, выборы 03
Ангела Меркель / Reuters

Мучающие канцлера ФРГ Ангелу Меркель приступы тремора могут свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как болезнь Паркинсона или рассеянный склероз, заявил глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке.

Канцлер начинает дрожать только тогда, когда стоит, при этой ей становится лучше, когда она начинает двигаться, заметил Янке.

Исходя из этого врач считает, что Меркель может страдать таким малораспространенным недугом, как ортостатический тремор, пишет mk.ru.

Данное заболевание не опасно, заметил врач. Существуют специальные лекарства, которые позволяют останавливать дрожь.

Читайте такжеНе стоя, а сидя: Меркель из-за приступов дрожи изменила протокол церемонииВпервые публично Ангеле Меркель стало плохо 18 июня во время официальной встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Второй раз канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время официальной встречи 27 июня – на приеме у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Еще один приступ дрожи у Меркель случился, когда она принимала в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне.

Напомним, 30 июня, канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 в Японии заверила интересующихся журналистов, что ее здоровью ничего серьезного не угрожает.

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Германия болезнь Ангела Меркель
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