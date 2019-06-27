Меркель снова стало плохо на официальной встрече

Ангела Меркель новь пыталась унять дрожь, меняя положение рук / Reuters

Канцлеру Германии Ангеле Меркель снова стало плохо во время официальной встречи – на этот раз на приеме у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Политик пыталась унять дрожь, меняя положение рук. Когда ассистент протянул ей стакан воды, она отказалась, передает Deutsche Welle.

Дрожь быстро унялась, и Меркель пробыла до конца на мероприятии с президентом ФРГ, а затем присутствовала на присяге нового министра юстиции в бундестаге.

Пресс-секретарь заверила, что Меркель чувствует себя хорошо и несомненно приедет на саммит стран "большой двадцатки" в Японию.

Напомним, подобное произошло 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда за минуту канцлер Германии 8 раз поменяла положение рук, стараясь унять свою сильную дрожь. Сама канцлер Германии, которой через месяц исполнится 65 лет, сообщила, что ей стало плохо на встрече с президентом Украины из-за обезвоживания. Позже Зеленский изъяснился, почему не оказал помощь трясущейся Меркель.

Также врач обьяснил, почему Меркель дрожала рядом с Зеленским.