Исход визита в Германию: о чем Зеленский договорился с Меркель в Берлине

18 июня 2019, 19:58

18 июня глава Украинского государства впервые побывал с официальным визитом в Германии.

Встреча Меркеля и Зеленского
Зеленский и Меркель впервые встретились в Берлине / Reuters

18 июня, во вторник, состоялся первый официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию. 

Главред узнал, каких договоренностей удалось достичь президенту Украины в Берлине.

Обмен пленными

Вначале Владимир Зеленский в Берлине встретился с главой Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле.

Зеленский и Шойбле обговорили ситуацию на Донбассе, а именно, вопросы прекращения войны и возвращения заложников. В частности, Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Трасущаяся Меркель

Потом у президента Украины состоялось рандеву с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо на красной дорожке.

По информации, когда Меркель и Зеленский стояли в ожидании гимнов стран, в какой-то момент канцлера Германии начало трясти. Она так сильно дрожала, что журналисты обратили на это внимание.

На видео, которое появилось в СМИ, канцлер Германии попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук. 

За одну минуту 64-летняя Меркель 8 раз поменяла положение рук, стараясь унять свою дрожь. При этом Владимир Зеленский все время стоял ровно.

Позже Зеленский объяснил, почему не помог Ангеле Меркель.

"А что касается Меркель ... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ангела Меркель после объяснения Зеленского рассмеялась.

Потом канцлер Германии сообщила, что ей стало плохо из-за обезвоживания.

Транзит газа

На встрече с Ангелой Меркель глава Украинского государства во всеуслышание заявил, что новые договоры по транзиту газа через Украину будут заключены.

С таким заявлением он выступил во вторник, 18 июня, во время пресс-поинта с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

Зеленский прямо заявил - "Украине никто не будет выкручивать руки [по поводу транзита газа - Главред]".

Нормандская четверка

В ходе брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. В свою очередь, Ангела Меркель озвучила точную дату встречи советников.

По словам президента Украины, уже обсуждались даты насчет возвращения к нормандскому формату.

"По поводу возвращения к нормандскому формату... Мы обсуждали даты... Говорилось о том, чтобы проводить переговоры после парламентских выборов в Украине. Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча (в нормандском формате, - ред.) запланирована уже в июле. Верим в победу и завершение войны", - заявил Зеленский.

В ответ на это канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что встреча советников в "нормандском формате" состоится 12 июля.

Санкции против России

В Берлине Зеленский категорично подчеркнул, что санкции против России, которые ранее в Германии призвал отменить "непутевый" премьер, - "единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте".

"Я знаю о заявлениях немецких бизнесменов отменить санкции, хочу обратиться к ним. Мы не начинали эту войну, но боремся за ее завершение каждый день. Мы не хотим, чтобы от санкций страдали наши европейские партнеры, которые решили встать рядом с нами… Но это единственный бескровный путь к восстановлению мира на континенте, и он должен быть пройденным до конца… Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинцам эта война… Посмотрите на Крым, который из туристического края превратился в военный лагерь", - сказал Зеленский.

Возвращение РФ в ПАСЕ

Ангела Меркель на встрече с Зеленским признала, что действия России в отношении Украины противозаконные, однако подчеркнула, что без диалога проблемы не решить.

"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса. Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", - заявила канцлер Германии.

Напомним, 17 июня украинский президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом во французской столице Париж. В этот день Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому помощь в переговорах с Путиным,  а Владимир Зеленский дал старт подготовке к встрече нормандской четверки.

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