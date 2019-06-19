Болезнь Паркинсона, припадок или перегрелась: врач объяснил, почему Меркель дрожала рядом с Зеленским

Почему Меркель трясло на встрече с Зеленским / скриншот

Причины, почему Ангела Меркель затряслась на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, перечислил врач общей практики Юрий Ярошенко.

По его мнению, это не припадок и не болезнь Паркинсона – а генерализованный тремор. Его симптомы схожи с симптомами лихорадки или очень сильного озноба.

"…это тремор, который большей частью, в данном конкретном случае может означать, что человек находится в обезвоженном состоянии", — цитирует медика Пятый канал.

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"Если посмотреть на ее лицо, явно видно, что человеку плохо, есть вероятность того, что повышена температура тела. Такая реакция на перегрев", — пояснил Ярошенко.

Напомним, Зеленский изъяснился, почему не оказал помощь трясущейся Меркель. Сама канцлер Германии сообщила, что ей стало плохо на встрече с президентом Украины из-за обезвоживания.

Также стало известно, о чем Зеленский договорился с Меркель в Берлине. Главред узнал, каких договоренностей удалось достичь президенту Украины в Берлине.