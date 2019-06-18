Зеленский изъяснился, почему не оказал помощь трясущейся Меркель

Зеленский объяснил, почему не помог Меркель / Reuters

18 июня, во вторник, канцлеру Германии Ангеле Меркель во время официальной встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Берлине стало плохо.

Отметим, за одну минуту канцлер Германии 8 раз поменяла положение рук, стараясь унять свою сильную дрожь. При этом Владимир Зеленский все время стоял ровно.

Чуть позже президент Украины объяснил, почему ничем не помог 64-летней Ангеле Меркель, когда ее затрясло, пишет Bild.

"А что касается Меркель ... Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров.

Ангела Меркель после объяснения Зеленского рассмеялась.

Потом канцлер Германии сообщила, что ей стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за обезвоживания.

Напомним, ранее Главред сообщал, Меркель затряслась на встрече с Зеленским. Меркель и Зеленский стояли на красной дорожке в ожидании гимнов стран. В какой-то момент Ангелу Меркель, которой через месяц исполнится 65 лет, начало трясти. Она так сильно дрожала, что журналисты обратили на это внимание.