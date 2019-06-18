Меркель затряслась на встрече с Зеленским, опубликовано видео

Меркель трясло на встрече с Зеленским / скриншот

18 июня, во вторник, канцлеру Германии Ангеле Меркель во время официальной встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Берлине стало плохо.

По информации, Меркель и Зеленский стояли на красной дорожке в ожидании гимнов стран. В какой-то момент Ангелу Меркель, которой через месяц исполнится 65 лет, начало трясти. Она так сильно дрожала, что журналисты обратили на это внимание.

На видео, которое появилось в СМИ, канцлер Германии попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук.

За одну минуту канцлер Германии 8 раз поменяла положение рук, стараясь унять свою дрожь. При этом Владимир Зеленский все время стоял ровно.

Также появилась информация, что политику могло стать плохо из-за жары: в Берлине сейчас около 30 градусов тепла.

Напомним, ранее сообщалось, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Германию.

Также ранее Владимир Зеленский обсудил с главой Бундестага схему обмена пленными.