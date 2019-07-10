Бундесмама больна: Меркель снова затрясло на официальной встрече

Меркель стало плохо в третий раз / скриншот

В среду, 10 июля, канцлер Германии Ангела Меркель, которой через неделю исполнится 65 лет, вновь сильно дрожала во время официальной встречи.

Отметим, глава правительства ФРГ принимала в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне.

В какой-то момент Меркель неестественно сжала губы и прикрыла глаза. В этот момент у нее дрожали руки.

Следует обратить внимание, что это уже третий случай, когда канцлер Германии чувствует себя плохо на публике.

Первый раз Ангеле Меркель стало плохо на публике 18 июня во время официальной встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Тогда Меркель и Зеленский стояли на красной дорожке в ожидании гимнов стран. В какой-то момент Ангелу Меркель, которой 17 июля исполнится 65 лет, начало трясти. Она так сильно дрожала, что журналисты обратили на это внимание.

Читайте такжеЗеленский изъяснился, почему не оказал помощь трясущейся МеркельНа видео, которое появилось в СМИ, канцлер Германии попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук.

За одну минуту канцлер Германии 8 раз поменяла положение рук, стараясь унять свою дрожь. При этом Владимир Зеленский все время стоял ровно.

В тот же день, чуть позже, канцлер Германии сообщила, что ей стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за обезвоживания.

Второй раз канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время официальной встречи 27 июня – на приеме у президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Политик пыталась унять дрожь, меняя положение рук. Когда ассистент протянул ей стакан воды, она отказалась.

Дрожь быстро унялась, и Меркель пробыла до конца на мероприятии с президентом ФРГ, а затем присутствовала на присяге нового министра юстиции в бундестаге.

Напомним, 30 июня, канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 в Японии заверила интересующихся журналистов, что ее здоровью ничего серьезного не угрожает.

"Я понимаю ваш вопрос, но мне нечего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит", - сказала Меркель.