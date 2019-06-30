Меркель впервые прокомментировала проблемы со здоровьем во время официальных встреч

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель в кулуарах саммита G20 в Японии заверила интересующихся журналистов, что ее здоровью ничего серьезного не угрожает.

Как пишет Politico, сотрудники мировых СМИ поинтересовались у главы немецкого правительства, почему во время двух последних встреч ей стало плохо и появилась дрожь.

"Я понимаю ваш вопрос, но мне нечего сообщить. Я в порядке. Я убеждена, что, когда эта реакция произойдет снова, она снова отступит", сказала Меркель.

Как известно, Меркель дважды становилось плохо во время официальных мероприятий. Первый раз - 18 июня во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. А затем 27 июня во время речи президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера журналисты обратили внимание на то, что руки Ангелы Меркель сильно дрожали.

Напомним, врачи утверждают, что дрожь Меркель может свидетельствовать о ранней стадии "дрожащего паралича", то есть болезни Паркинсона.