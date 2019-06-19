"Молился – и Всевышний помог": озвучены новые подробности содроганий Меркель рядом с Зеленским

Новые подробности содроганий Меркель рядом с Зеленским / Reuters

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал плохое самочувствие канцлера Германии на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским: Ангела Меркель затряслась на встрече с украинским лидером.

Впрочем, затем ей полегчало, и она удачно провела переговоры.

"Сначала я не поверил своим глазам, думал, это только ветер. Потом молился и просил Бога, чтобы госпоже канцлер как можно быстрее стало лучше. Благодаря Всевышнему, уже через короткое время она была в форме и как всегда суверенно провела переговоры с президентом Зеленским", – сообщил дипломат в Twitter подробности происшедшего.

Напомним, Зеленский изъяснился, почему не оказал помощь трясущейся Меркель. Сама канцлер Германии сообщила, что ей стало плохо на встрече с президентом Украины из-за обезвоживания.

Также стало известно, о чем Зеленский договорился с Меркель в Берлине. Главред узнал, каких договоренностей удалось достичь президенту Украины в Берлине.