Нормандская пятерка: Зеленский пригласил США на переговоры с Меркель, Макроном и Путиным

Зеленский пришласил США в нормандский формат / president.gov.ua

28 августа, в среду, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и выразил надежду на то, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу по Донбассу.

По информации, встреча была посвящена обсуждению мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и США и подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств, которые, по словам Болтона, состоятся 1 сентября.

Во время рандеву с Болтонон Зеленский подчеркнул, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату" - Украина, Германия, Франция, Россия.

Ко всему глава украинского государства подчеркнул важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Также политики обсудили возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетики, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Зеленский сказал "спасибо" американской стороне за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Читайте такжеКремль озвучил два условия для встречи в нормандском форматеНапомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон озвучил дату встречи лидеров нормандской четверки. По словам лидера Франции, он вместе с Владимиром Зеленским, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным обсудят ситуацию на Донбассе уже в следующем месяце.

"Встреча в нормандском формате на уровне президентов пройдёт в сентябре", — сказал Макрон.

Также ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подтвердил готовность Белого дома к присоединению к переговорам в нормандском формате по урегулированию военного конфликта на Донбассе.

"Если есть потребность в более широком формате, конечно, мы подключимся", - сказал Волкер.