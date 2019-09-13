Пристайко анонсировал местные выборы на оккупированном Донбассе

Глава МИД предложил провести местные выборы одновременно по всей территории Украины.
Украина рассчитывает провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированные районы, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Он напомнил, что 5 лет назад Украина пошла на Минские договоренности, в том числе, согласившись на проведение выборов в этих районах.
"По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса, - ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он в комментарии Интерфакс-Украина.
В кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии он напомнил, что "формулу Штайнмайера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Читайте такжеКак Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате""Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - добавил глава МИД.
Отметим, что по словам представителя Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы, согласованное решение о так называемой "формуле Штайнмайера", которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран "нормандского формата".
По его словам, в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет".
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Кучма сообщил о дискуссиях вокруг проведения выборов на оккупированной части Донбасса. "Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - сказал он журналистам.
Он также считает, что необходимо искать компромиссы, но не за счет интересов Украины, передает УНИАН.
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"А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить, так как, я понимаю, Макрон себя ведет ... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету. Мы же не знаем их позиции. Потому что есть позиция Кремля, а позиция Макрона, и позиция Германии, а тем более, есть еще позиция, к которой прислушиваются, - представителя Соединенных Штатов Волкера", - сказал он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине в целом и конфликт на Донбассе.