Пристайко анонсировал местные выборы на оккупированном Донбассе

Вадим Пристайко / УНИАН

Украина рассчитывает провести местные выборы по всей территории страны, включая оккупированные районы, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он напомнил, что 5 лет назад Украина пошла на Минские договоренности, в том числе, согласившись на проведение выборов в этих районах.

"По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса, - ред.) уже было двое выборов - фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно", - сказал он в комментарии Интерфакс-Украина.

В кулуарах встречи Ялтинской Европейской Стратегии он напомнил, что "формулу Штайнмайера" еще в 2016 году согласовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Читайте такжеКак Зеленскому вести себя на переговорах в "нормандском формате""Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме", - добавил глава МИД.

Отметим, что по словам представителя Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы, согласованное решение о так называемой "формуле Штайнмайера", которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран "нормандского формата".

По его словам, в отношении "формулы Штайнмайера" есть определенные моменты, с которыми "можно согласиться, но есть с чем категорически нет".

Читайте такжеМеркель готовится к встрече нормандской четверки

Кучма сообщил о дискуссиях вокруг проведения выборов на оккупированной части Донбасса. "Ну какие выборы, когда люди ходят с оружием? Выборы можно проводить тогда, когда войска ушли из Украины и когда тяжелая техника ушла, когда украинская власть появилась, когда могут приехать туда журналисты", - сказал он журналистам.

Он также считает, что необходимо искать компромиссы, но не за счет интересов Украины, передает УНИАН.

Читайте такжеВстреча нормандской четверки: какие решения готовятся по Донбассу

"А сегодня так быстро все хотят эту проблему решить, так как, я понимаю, Макрон себя ведет ... Но действительно мы не видим, чтобы это было в интересах Украины, по большому счету. Мы же не знаем их позиции. Потому что есть позиция Кремля, а позиция Макрона, и позиция Германии, а тем более, есть еще позиция, к которой прислушиваются, - представителя Соединенных Штатов Волкера", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и бундесканцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине в целом и конфликт на Донбассе.