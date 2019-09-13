В Раде назвали сроки проведения местных выборов

13 сентября 2019, 13:00

В Слуге народа развеяли слухи о проведении местных выборов к концу 2019 года.

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В Слуге народа намерены провести выборы в 2020 году / УНИАН

Местные выборы в Украине пройдут по плану в 2020 году, но не раньше апреля.

Постоянный представитель Кабмина в парламенте и народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук заявила, что для проведения досрочных выборов нужно принять изменения в законодательство, и она сомневается, что парламент их примет до конца года, передает Сегодня.

"Что касается местных выборов, могу вас уверить, что они не будут проведены, если мы говорим про Киев, пока не будет принят новый закон про столицу, а также не будут приняты изменения в законодательство о децентрализации и об объединенных территориальных общинах. Соответственно, я не вижу возможным, чтоб в этом году мы успели это сделать", - сообщила Верещук.

Она добавила, что в апрель 2020 года является "самым ранним возможным сроком проведения выборов".

К слову, местные выборы должны были бы состояться 25 октября 2020 года.

Ранее у Зеленского рассказали, когда украинцы смогут голосовать онлайн на выборах.

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местные выборы Слуга народа Украина
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