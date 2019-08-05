У Зеленского рассказали, когда украинцы смогут голосовать онлайн на выборах

Михаил Федоров / Фото: svobodnaya.academy

Советник президента, шестой номер в списке Слуги народа Михаил Федоров прогнозирует, что уже на следующих президентских выборах украинцы смогут голосовать онлайн.

Самая сложная задача – обеспечить конфиденциальность, целостность и анонимность голосования, сказал Федоров в интервью Лиге и уточнил: возможно, что онлайн-голосование может пройти и во время местных выборов, правда это будет пилотный режим.

"Мы для этого должны подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально. К президентским точно должны успеть. А опросы - возможность приучить людей все это использовать", - сказал советник президента Зеленского.

Читайте такжеЗеленский подписал указ о развитии электронных услуг: главные измененияТакже он добавил, что на данный момент команда президента готовит папку законопроектов для "цифрового дня" в парламенте: "В один день хотим проголосовать законы, которые не были проголосованы ранее. Например, о защите телекоммуникационной инфраструктуры - по кражам кабеля. Новые законопроекты о кибербезопасности, электронной идентификации, по публичным реестрам. Всего в работе около 30 законопроектов".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что цель его команды - "государство в смартфоне".