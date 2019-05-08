"Государство в смартфоне": Зеленский назвал цель его команды

Владимир Зеленский сказал, что цель его команды — "государство в смартфоне" / Reuters

Новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и сказал, что цель его команды — "государство в смартфоне".

Встреча состоялась в среду, 8 мая, в Киеве, сообщили Главреду в пресс-службе Зеленского.

По ее данным, триумфатор выборов 2019 и глава канадского МИДа, в частности, поговорили о борьбе с коррупцией.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", — сказал новоизбранный украинский лидер.

Зеленский объяснил, что для этого его команда будет делать так, чтобы украинцы как можно меньше контактировали с чиновниками. "Наша цель — это государство в смартфоне", — объяснил победитель избирательной гонки.Читайте такжеСоветник Зеленского назвал пессимистический сценарий насчет инаугурации

Владимир Зеленский встретился с Христей Фриланд / Reuters

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского, а не за его единственного конкурента — действующего президента Петра Порошенко.

Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.