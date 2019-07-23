В Слуге народа определились с местными выборами: названа дата

Украинцев ждут еще одни выборы

В Украине местные выборы состоятся в 2020 году, заявил лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что выборы пройдут в 2020 году, но все будет зависеть от местных органов власти", - подчеркнул он в эфире канала ICTV.

При этом Разумков добавил, что партии недовольны многими представителя на местах.

Как известно, мэр Днепра, Борис Филатов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением провести досрочные выборы на местном уровне.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.