"Избавиться от кланов и дельцов": мэр Днепра призвал Зеленского срочно провести местные выборы

Борис Филатов и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Днепровский градоначальник Борис Филатов обратился к президенту Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборы на местном уровне.

Свой призыв он публично озвучил на брифинге в понедельник, 22 июля.

По мнению Филатова, предварительные результаты досрочных выборов в Верховную Раду продемонстрировали, что президентская политсила Слуга народа получила возможность самостоятельно обустраивать политическую жизнь Украины − в том числе и через изменения местных органов власти.

"Это огромный кредит доверия от народа и одновременно огромная ответственность. Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие. И это можно сделать только единственным способом − объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему [...] С досрочными выборами лучше не затягивать… Местные советы должны избавиться от криминальных кланов и дельцов", − заявил Филатов.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заключил с Борисом Филатовым пари. Градоначальник поставил на кон свою должность и обязался уйти в отставку, если Центральный мост в Днепре не будет отремонтирован до 14 сентября 2019-го.