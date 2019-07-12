На кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре

12 июля 2019, 14:51

Президент первый на КамАЗе будет ехать через мост, анонсировал открытие Андрей Богдан.

Филатов, Зеленский
Борис Филатов и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым о том, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Соответствующее видео общения Зеленского и Филатова со СМИ во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщает пресс-служба президента.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет - то господин Филатов напишет (заявление, - ред.) об увольнении и уйдет в отставку", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что главным является комфорт горожан, и отметил, если мост отремонтируют, то он приедет на его открытие.

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Богдан подчеркнул, что это должно быть не "бутафорское" открытие, а открытие качественного моста. "Президент сам первый на КамАЗе будет ехать через мост", - пошутил Богдан.

Отвечая на вопрос журналистов о том, на что спорили, Филатов уточнил: "Тогда по рюмке выпьем". После уточнения Богдана о том, что ремонт должен быть качественным, Филатов добавил: "Главное, чтобы не мешали".

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Днепр мост ремонт Владимир Зеленский Борис Филатов Андрей Богдан
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