На кону отставка и две рюмки: Зеленский поспорил с Филатовым о завершении ремонта моста в Днепре

Борис Филатов и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым о том, что мэр уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

Соответствующее видео общения Зеленского и Филатова со СМИ во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, сообщает пресс-служба президента.

"Мы договорились с мэром, господином Филатовым, что 14 сентября будет торжественное открытие моста, а если не будет - то господин Филатов напишет (заявление, - ред.) об увольнении и уйдет в отставку", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что главным является комфорт горожан, и отметил, если мост отремонтируют, то он приедет на его открытие.

Президент України Володимир Зеленський зобов’язав міського голову Дніпра Бориса Філатова завершити ремонт Нового мосту до Дня міста – 14 вересня. Мер Дніпра гідно прийняв і сам виклик, і звістку про те, що у разі провалу дедлайну буде змушений написати заяву про звільнення. pic.twitter.com/N5hrG2tfsA — Офіс Президента (@APUkraine) July 12, 2019

В свою очередь, глава Офиса президента Андрей Богдан подчеркнул, что это должно быть не "бутафорское" открытие, а открытие качественного моста. "Президент сам первый на КамАЗе будет ехать через мост", - пошутил Богдан.

Отвечая на вопрос журналистов о том, на что спорили, Филатов уточнил: "Тогда по рюмке выпьем". После уточнения Богдана о том, что ремонт должен быть качественным, Филатов добавил: "Главное, чтобы не мешали".