У Зеленского определились с проведением местных выборов

Вскоре состоятся выборы в местные советы / УНИАН

Команда президента Владимира Зеленского приняла решение о скорейшем проведении выборов в органы местного самоуправления во всех регионах Украины.

Как сообщает издание Страна со ссылкой на Офис президента, на данном этапе обсуждается юридическое обоснование данного шага.

"В максимально короткие сроки", - так высказался источник о дате проведения местных выборов.

Уточняется, что мэр Днепра Борис Филатов уже знает о проведении местных выборов, и высказал свое предложение уже после обнародования информации.

"Хотел показать, что он первый инициирует процесс", - сказал источник.

Напомним, Филатов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением провести досрочные выборы на местном уровне.

Как ранее сообщалось, недавно президент Владимир Зеленский заключил с Борисом Филатовым пари. Градоначальник поставил на кон свою должность и обязался уйти в отставку, если Центральный мост в Днепре не будет отремонтирован до 14 сентября 2019-го.