В Раду проходит самовыдвиженец, подвозивший беркутовцев на Майдан

В парламент прошел пророссийски настроенный активист / Фото: Facebook/Александр Ковалев

Самовыдвиженец Александр Ковалев победил на избирательном округе №51 в прифронтовой зоне Донецкой области. Ранее он прославился тем, что в 2014 году подвозил бойцов Беркута на Майдани в целом занимался поставками титушек для создания массовых беспорядков.

Как сообщается на сайте ЦИК, на маленьком округе 51 в Зайцево Донецкой области часть населенных пунктов входят в серую зону, поэтому в списки внесли 3218 человек. В голосовании приняли участие 676 — явка составила 21%. 10 бюллетеней признаны недействительными, то есть фактически "за" проголосовало 666 человек.

Ковалеву для победы хватило 220 голосов. Этот случай стал рекордом наименьшего количества избирателей, которые привели в Раду нардепа.

Как сообщает в Facebook журналист Денис Казанский, Ковалев является руководителем общественной организации афганцев Никто кроме нас. Во время беспорядков на Майдане в 2014 году он активно и открыто поддерживал Беркут.

"Я очень хорошо знаком с деятельностью организации Никто, кроме нас. Это были отмороженные титушки-афганцы, которых во времена Януковича регулярно натравливали на акции проукраинских сил в Донецке. Люди Ковалева (сам он из Макеевки) избивали политических оппонентов и журналистов, топтали и рвали черно-красные флаги, били фотоаппараты", - утверждает блогер.

По словам Казанского, округ в серой зоне – фиктивный и его можно было присоединить к соседнему, однако этого не сделали члены ЦИК намеренно. Он заявил, что Ковалеву помогли пройти в Раду вместо того, чтобы отправить его за решетку.

"Таким образом, чувак, который еще в 2016 году должен был отправиться за решетку, не только спокойно избежал наказания, благодаря самым патриотичным в мире прокурорам Юрия Луценко, но и пролез в парламент по фейковому округу, который для него заботливо открыли члены ЦИКа, назначенные самой патриотичной в мире парламентской-коалицией БПП+НФ", - подчеркивает журналист.

Напомним, на этом же 51 округе баллотировалась Надежда Савченко, которая с треском провалила досрочные парламентские выборы.