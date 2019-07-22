"Восемь голосов и подсрачник": в сети глумятся над Надеждой Савченко на выборах

Надежда Савченко набрала на выборах всего 8 голосов / apostrophe.com.ua

Украинский политик, депутат восьмого созыва Верховной Рады, бывший член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежда Савченко с треском провалила досрочные парламентские выборы.

Она баллотировалась на одномандатном (мажоритарном) избирательном округе №51 в Зайцево Донецкой области как выдвиженец от Общественно-политической платформы Надежды Савченко и набрала всего 8 (восемь) голосов избирателей, заняв восьмое место по итогам обработки 100% протоколов.

Комментируя свои результаты, Савченко назвала прошедшие выборы "грязными и отвратительными".

В соцсетях обсуждают провал летчицы, которая в 2016 году имела самый высокий рейтинг доверия среди всех украинских политиков.

"Надя Савченко получила 8 голосов. Наде пора возвращаться в Ирак", - шутит политолог Юрий Романенко.

Журналист Вячеслав Чечило вспомнил латинский фразеологизм "Так проходит мирская слава".

Блогер Елена Монова отмечает, что печальный опыт Савченко необходимо изучать каждому украинскому политику с высоким рейтингом:

"Историю нашей усатой кавалеристки Нади надо штудировать всем политикам, испытывающим эйфорию от стремительного взлета.

Потому что сначала ты взлетаешь дикой необузданной ракетой, а потом получаешь восемь голосов и подсрачник.

Приземляешься с оглушительным чваком в пыли и кизяках и лежишь враскоряку, придавленный бременем обманутых ожиданий. И весь мир видит твої страшні неголені ноги"

"Одна радость, Надя Савченко получила на выборах 8 (!) голосов, не процентов. Три года назад у нее был всеукраинский рейтинг доверия 68% - больше, чем сейчас у Зеленского.Сок транзит глория мунди, как говорил Гораций. Пусть это будет уроком всем", - зубоскалит политолог Александр Палий.

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