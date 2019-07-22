Провалилась с треском: Савченко на выборах поддержали лишь 8 украинцев

Надежда Савченко баллотировалась по округу №51 в Донецкой области / Facebook Надежды Савченко

Уже экс-нардеп Надежда Савченко, которая баллотировалась по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области, с треском провалилась на досрочных парламентских выборах. За нее проголосовали всего лишь 8 человек.

Савченко уже заявила, что не будет обжаловать результаты, пишет Громадське. По ее мнению, "выборы были грязными и отвратительными".

"Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп", - утверждает Савченко.

По данным Центральной избирательной комиссии, победу в округе №51 Донецкой области одержал самовыдвиженец Александр Ковалев. Основа программы Ковалева: мир и "возвращение к спокойным времен 70 - 80-х". 51-й избирательный округ на Донбассе включает в себя поселок Зайцево, в который входят Пески-2, Жованка, Бахмутка, Майорск.

Напомним, Надежда Савченко собиралась лично осуществлять агитацию и на захваченной боевиками части Донбасса. Однако, позже сообщила, что не может попасть в Донецкую область из-за "абсурдных вещей", которые содержатся в документе о временном порядке пересечения линии разграничения.