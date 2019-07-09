Личным примером: Савченко собралась агитировать за себя на оккупированном Донбассе

Надежда Савченко / УНИАН

Надежда Савченко, скандально известный нардеп, которая баллотируется на досрочных выборах в Раду по мажоритарному округу на Донетчине, собирается лично осуществлять агитацию и на временно оккупированной боевиками части Донбасса.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Facebook портала Новости Донбасса.

"Кандидат в депутаты Надежда Савченко подала заявку на пропуск, чтобы выехать в контролируемую группировкой так называемой "ДНР" Горловку для встречи с избирателями. Она баллотируется в округе №51 (прифронтовое Зайцево). Большая часть округа находится в Горловке и там выборов не будет, но на подконтрольной украинской власти территории есть два работающих избирательных участка. По закону любой житель округа может сменить участок голосования и проголосовать за мажоритарного кандидата", − пояснили журналисты.

По словам самой Савченко, ей в штабе ООС уже выдали один из двух пропусков, которые необходимы для пересечения линии разграничения. Второй необходимый документу - пропуск от СБУ - еще находится в процессе оформления.

Напомним, ранее Надежда Савченко сгоряча главу Генштаба ВСУ Руслана Хомчака обозвала трусом и раскаялась в этом. До этого нардеп утверждала публично, что пятый президент Украины Петр Порошенко лично приказывал взорвать склады боеприпасов в Балаклее.