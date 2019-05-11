Тюрьма или большая политика: астролог составил прогноз для Надежды Савченко

11 мая 2019, 06:56

По словам Росса, Савченко едва ли сможет вновь стать народным депутатом по итогам очередных парламентских выборов.

Надежда Савченко
Астролог Влад Росс составил прогноз и рассказал о политических перспективах Надежды Савченко / inforesist.org

11 мая свой 38-ой день рождения отмечает народный депутат Надежда Савченко. Астролог Влад Росс составил гороскоп для Надежды Савченко.

"Судя по ее годовому гороскопу, который включится как раз 11 мая, весьма сомнительно, что политическая карьера Савченко будет складываться успешно. В годовом гороскопе нардепа Солнце расположилось в Четвертом Доме, а это – отнюдь не Доме карьеры. Это значит, что возможно существенное сокращение возможностей для нее реализовать себя в политике или достичь каких-либо успехов в этой сфере", - отметил астролог в комментарии Главреду.

По его словам, пройти в парламент со своей партией или каким-то политическим проектом Надежде Савченко будет весьма сложно.

Читайте такжеПочему освободили Савченко, и что странного в ее деле"Однако звезды будут способствовать Савченко в плане обучения, познания и саморазвития в ближайший год. Если она решит получить еще одно высшее образование, это увенчается успехом и принесет пользу. По гороскопу политика видно, что она будет усиленно учиться. В любом случае, она будет очень привязана к каким-то чтениям, к познанию чего-то нового", - уточнил эксперт.

Кроме того, Росс отмечает, что новый год в жизни Савченко с большой вероятностью ознаменуется ее полным преображением. Это будет касаться и внешности, и ее внутреннего мира.

Он также заверил, что Савченко более не грозят новые уголовные дела или тюрьма.

"Эта страница в ее жизни уже перевернута. Савченко выпустили бы из-под стражи в любом случае, даже если бы Порошенко оставался у власти. К слову, по моим прогнозам, в мае также выпустят из тюрьмы и Александра Ефремова", - резюмировал он. 

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