Порошенко лично отдал приказ взорвать склады в Балаклее - Савченко

Пожар на складе Минобороны в Балаклее / Reuters

Пожар на военном складе боеприпасов в горде Балаклея Харьковской области, который произошел в марте 2017 года, являлся не диверсией, а попыткой скрыть хищения в армии.

Такое мнение в прямом эфире телеканала 112 высказала внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко.

"Меня интересует, кто ответит за мародерство в разгар войны. Меня очень интересует, кто ответит за подрывы складов, например, в Балаклее. Когда раскроется правда, что не летали там беспилотники и что руководитель института исследовательского, сфальсифицировал экспертизу. На самом деле, подрыв был изнутри. Занесено это было военнослужащими ВСУ Сармат. Об этом знает Матиос, об этом знает Луценко, это было сделано по личному приказу Порошенко", - заявила Савченко в эфире 112.

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Она заявила, что знает об этом потому, что находилась в Балаклее на тот момент и отметила, что на складе были разворовывания такого масштаба, которые невозможно было скрыть.

"Подходило время отчета и проверки складов, их боеготовности и всего, что на них находится. Уже была такая разворованная ситуация, уже был контроль наших европейских партнеров, уже не успели бы подделать. А потом, нужно же снова просить деньги на оружие. Если мы покажем, что у нас склады полные, подделаем отчет, то вопрос, почему вы не воюете, если у вас есть чем воевать", - сказала нардеп.

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Расследование по взрыву Савченко назвала коррупционно-криминальной тайной.

"Это было преступление, во время войны мародерство - преступление, которое не прощается. Грицак рассказывал про всякие беспилотники, Матиос говорил о диверсиях, но в итоге они полностью сфальсифицировали экспертизы, но не показали их оригиналы", – заявила Савченко.