Савченко сгоряча главу Генштаба обозвала трусом и раскаялась в этом

Савченко обозвала главу Генштаба / comments.ua

Народный депутат Надежда Савченко, которая 16 апреля во второй раз вышла из тюрьмы, раскаялась, что назвала нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака трусом и недостаточно умным командиром.

"Я приношу свои извинения начальнику Генерального штаба ВСУ генералу Хомчаку за то, что, опираясь на слухи и мнение других людей, позволила себе комментировать в эфире телеканала 112 Украина его качества, как человека и командира, не будучи лично с ним знакома", - написала Савченко на своей странице в Facebook.

Нардеп добавила, что не имела на это права, хотя бы потому, что "не участвовала в боях под Иловайском и не служила под его командованием".

"На это имеют право только те солдаты, которые были в тех боях. Я поступила неправильно. Я это признаю. Я приношу генералу Хомчаку свои извинения", - резюмировала депутат.

Савченко добавила к своему сообщению ссылку на видео, в котором назвала Хомчака трусом и недостаточно умным человеком.

Отметим, Руслан Борисович Хомчак — украинский военачальник, начальник штаба — первый заместитель командующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года, генерал-лейтенант, командир оперативного командования "Юг".

Участник войны на востоке Украины. С 21 мая 2019 года начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ.

Ранее новый начальник Генштаба Руслан Хомчак анонсировал кадровые чистки и назвал свою главную задачу.

Также ранее экс-глава временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко рассказал о роли Хомчака в операции по Иловайску.