Новый начальник Генштаба анонсировал кадровые чистки и назвал свою главную задачу

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Назначенный указом президента Владимира Зеленского начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил о том, что для него главной задачей на новом посту является сохранение жизни и здоровья личного состава Вооруженных сил.

Как подчеркнул Хомчак во время представления личному составу, он хочет прекратить "сплошную показуху и представление желаемого за действительное".

"Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Оно должно находиться в основе всех управленческих решений как в зоне проведения операции объединенных сил, так и за ее пределами. Наибольшая ценность – это человек", - отметил он.

Читайте такжеГлавные вопросы к новому главе Генштаба Руслану ХомчакуНачальник Генштаба призвал "прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления, двойные стандарты, подмену понятий, очковтирательство, сплошную показуху и представление желаемого за действительное".

По его словам, реформирование Вооруженных сил Украины продолжится по стандартам НАТО.

"Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на Запад, в европейское сообщество и с последующим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в этом направлении будем работать", - заверил он.

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Кроме того, он также анонсировал кадровые изменения в ведомстве.

"Однозначно, что кадровые изменения будут. Они будут нацелены на лучшее.

Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого и принимать решение", - добавил он.

Напомним, ранее экс-глава временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко рассказал о роли Хомчака в операции по Иловайску.