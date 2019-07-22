Слуга народа лидирует на выборах в Раду: в ЦИК обработали более 50% протоколов

22 июля 2019, 10:46

В Верховную Раду проходят пять партий.

ЦИК, ЦВК, Центризбирком
Слуга народа уверенно лидирует на выборах-2019 / УНИАН

По данным обработки 50,24% протоколов, партия Слуга народа продолжает уверенно лидировать на парламентских выборах.

Согласно данным, обнародованным на сайте Центральной избирательной комиссии, за Слугу народа проголосовали 42,44% избирателей.

Партию Оппозиционная платформа – За жизнь поддержали 12,87%.

Партию Европейская солидарность – 8,65%.

Всеукраинское объединение Батькивщина - 8,02%.

Партию Голос – 6,39%.

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.

Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты

По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

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