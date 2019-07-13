"Абсурдные вещи": Савченко объяснила причину "облома" с поездкой на Донбасс

Надежда Савченко утверждает, что не может попасть на захваченную часть Донбасса из-за двух пунктов документа о порядке пересечения линии разграничения / Скриншот

Народный депутат и кандидат в нардепы Надежда Савченко сообщила, что на захваченную часть востока Украины она не может попасть не из-за того, что ее не пустила Служба безопасности нашей страны, а из-за "абсурдных вещей", которые содержатся в документе о временном порядке пересечения линии разграничения.

СБУ больше не может не пускать на подконтрольную часть Донбасса, поскольку в нашей стране больше нет Антитеррористическая операция, а проходит операция Объединенных сил, рассказала политик в эфире телеканала Наш.Макси-ТВ.

"Не Служба безопасности Украины не пустила…, потому что Служба безопасности Украины, как мне… объяснили, уже в принципе не имеет на это право — пускать или не пускать", — отметила собеседница.

По словам народной избранницы, в пятницу, 12 июля, она полдня, наверное, провела под стенами СБУ. "… я дождалась заместителя главы… СБУ Дублика Анатолия Ярославовича. С Анатолием Ярославовичем я пообщалась, и мне был дан следующий ответ: …в свое время был… утвержден… временный порядок пересечения линии разграничения… Утвержден он был руководителем Антитеррористического центра при… СБУ еще во времена Порошенко (экс-президент Петр Порошенко — Ред.)", — сказала Савченко.

Нардеп объяснила, что не может попасть на подконтрольную противнику территорию, поскольку подпадает под действие двух пунктов документа, в которых описано, кого нельзя пропускать через линию разграничения.

"…содержит он отдельные абсурдные вещи, ну, например, то, что человек, который является носителем государственной тайны не может пересекать линию разграничения…", — заявила она.

Политик добавила, что другой пункт касается открытых уголовных производств. "При этом по мне нет никаких ограничений, и… СБУ предоставляла ответ в Антитеррористический центр на их запрос, существуют ли по мне какие-то ограничения. По мне нет ограничений — я не нахожусь в (местах — Ред.) лишения свободы, с меня не взята подписка о невыезде, мне открыт выезд за границу…", — подчеркнула Савченко.

Напомним, Надежда Савченко баллотируется на досрочных выборах в Верховную Раду, запланированных на 21 июля, по мажоритарному округу в Донецкой области. Нардеп собиралась лично осуществлять агитацию и на захваченной боевиками части Донбасса.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что СБУ не разрешила "поклоннице террористов" Надежде Савченко посещать неподконтрольную Киеву территорию.

Справка. Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта 2018 года в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. Вечером 15 апреля 2019-го Броварской суд Киевской области освободил нардепа из-под стражи.