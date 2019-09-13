Зеленский выступил против миротворцев на Донбассе и предложил другой вариант

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский выступил против ведения международной миротворческой миссии на оккупированный Донбасс. Такое заявление глава государства сделал входе выступления на открытии саммита Ялтинской стратегии YES-2019 в Киеве в пятницу, 13 сентября.

"Я осторожно отношусь к этой теме... Я не хочу, чтобы у нас на Донбассе был сценарий абхазский или Приднестровье, когда миротворцы стоят на линии разграничения. Я не поднимаю тему миротворцев ...", - отметил Зеленский.

В тоже время глава государства указал, что готов пригласить миротворцев на границу Украины и Российской Федерации.

Напомним, что ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на уступки в вопросе русского языка на Донбассе.